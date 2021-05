Covid-19: DF terá vacinação em 17 pontos neste sábado (15/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

A vacinação contra a covid-19 continua neste fim de semana no Distrito Federal em 17 pontos, no sábado (15/5), em e sete no domingo (16/5) — veja a relação abaixo. As unidades estarão abertas das 9h às 17h atendendo a pedestres e na modalidade drive-thru. A novidade é que este será o primeiro fim de semana de funcionamento do drive-thru da Praça dos Cristais, das 18h às 23h.

Gestantes e puérperas com comorbidades deverão procurar, no sábado, o drive-thru do Parque da Cidade, no Estacionamento 13. Apenas este ponto atenderá a este público que, assim como quem tem 60 anos ou mais, não necessita de agendamento prévio. Pessoas com comorbidades serão atendidas de acordo com locais e horários agendados no site vacina.saude.df.gov.br.

Desmarcação do agendamento

A Secretaria de Saúde orienta a quem, por algum motivo, não pôde ir ao ponto de vacinação na data agendada, que volte àquela mesma unidade, num prazo máximo de 10 dias, para receber o imunizante. Sendo esse prazo maior que 10 dias, o cidadão deverá procurar o posto de vacinação no qual fez o agendamento e apresentar atestado médico, comprovante de viagem ou outro documento que justifique o impedimento.

Desta forma, as unidades de vacinação não precisarão mais cancelar o agendamento de quem não compareceu. Mas, se houver erro do cadastro no sistema de agendamento, nesse caso o usuário deve dirigir-se à unidade para fazer a correção do cadastro. Se for um erro no preenchimento dos dados, o usuário tem a opção de corrigir no próprio site vacina.saude.df.gov.br. Ao acessar, deve-se clicar no botão “alterar o cadastro de comorbidade”.

*Com informações da Agência Brasília

Veja os locais de vacinação



Sábado (15/5), das 9h às 17h

Águas Claras

Uniplan - Avenida Pau Brasil, lote 2 - drive-thru

Unieuro - Avenida Castanheiras, lote 3.700

Ceilândia

UBS 3 - QNM 15, bloco C3 - para pedestres

UBS 5 - QNM 16, módulo F - drive-thru

Sesc - QNN 27, Área Espescial S/N - drive-thru

Estádio Mané Garrincha - drive-thru

Gama

Sesi - Lote 1/8, St. Central - para pedestres e drive-thru

Lago Norte

Shopping Iguatemi -SHIN, CA 4 - drive-thru

Parque da Cidade

Estacionamento 12 - drive-thru

Estacionamento 13 - drive-thru

Praça do Cristais (das 18h às 23h)

drive-thru

Recanto das Emas

UBS 3 - EQN 114/115, Área Especial - para pedestres

Riacho Fundo

UBS 1 - QN 9, AE 11 - para pedestres

Sobradinho

UBS - qd. 14, AE 22/23 - para pedestres e drive-thru

Taguatinga

Sesc - drive-thru

Torre de TV

Sesc - drive-thru

Domingo (16/5), das 9h às 23h

Águas Claras

Uniplan - Avenida Pau Brasil, lote 2 - drive-thru

Ceilândia

Sesc - QNN 27, Área Espescial S/N - drive-thru

Estádio Mané Garrincha - drive-thru

Parque da Cidade

Estacionamento 12 - drive-thru

Praça do Cristais (das 18h às 23h)

Taguatinga

Sesc - drive-thru

Torre de TV

Sesc - drive-thru