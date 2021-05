Em uma semana, Polícia Civil prende 44 foragidos da Justiça no DF

DD Darcianne Diogo

As 44 prisões ocorreram nesta semana no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal (Depate/PCDF), por intermédio de ações desencadeadas pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), prendeu nesta semana 44 pessoas consideradas foragidas da Justiça.

O objetivo é reduzir o índice de criminalidade no DF, mesmo em meio à pandemia. Só neste mês, 73 pessoas foram recapturadas; entre janeiro e abril deste ano, foram 553 pessoas. "Entre os presos, estão aqueles foragidos que respondem processos por diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos e estupros", detalhou o delegado-adjunto da DCPI, Henry Galdino.

De acordo com o investigador, as operações são planejadas, para cada região administrativa, conforme análises criminais realizadas pela própria DCPI. A PCDF conta com o apoio da população e pede a colaboração por meio de denúncia anônima. As denúncias podem ser feitas pelo número 197 ou 3207-4914. A corporação garante o sigilo.