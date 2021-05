Embriagado, motorista invade serralheria com carro e foge com ajuda dos pais

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um motorista de 21 anos foi indiciado por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e evasão do local do acidente, após perder o controle do carro que dirigia e invadir uma serralheria, na Rua 10 de Vicente Pires. Antes da colisão, o jovem, identificado como Rafael de Oliveira Rocha, e outros dois colegas, de 19 e 20 anos, estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar do Sudoeste.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (13/5). Com o impacto, os dois amigos do motorista ficaram feridos. Após a colisão, o condutor fugiu do local com a ajuda dos pais, segundo as investigações conduzidas pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). "Os genitores do autor prometeram apresentá-lo na 38ª DP nesta sexta-feira (14/5), porém não houve qualquer apresentação", afirmou o delegado-chefe, Ataliba Neto

No local, os policiais identificaram testemunhas que confirmaram que o jovem apresentava sintomas de embriaguez e, para evitar a sua prisão, fugiu do local. A Polícia Civil do DF (PCDF) divulgou o nome e a foto do motorista a fim de identificar qual bar o mesmo frequentou antes da colisão.