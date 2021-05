Detran-DF flagra 23 motoristas alcoolizados na quarta-feira

PM Pedro Marra

A operação também foi realizada no Lago Norte, Taguatinga e Recanto das Emas - (crédito: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou, na noite de quarta-feira (12/5), 23 motoristas sob efeito de álcool. Pela operação Lei Seca, apenas no Sudoeste, os agentes autuaram 18 dos 23 condutores, o que representa 78% dos alcoolizados ao volante.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa é infração gravíssima com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

A operação ocorreu também no Lago Norte, Taguatinga e Recanto das Emas. Ao todo, foram abordados 150 veículos. A fiscalização flagrou ainda nove condutores sem habilitação para dirigir, outros quatro por pilotar moto com escapamento adulterado e 21 por outras infrações.

*Com informações do Detran-DF