Covid-19: DF registra 883 novos casos e 23 mortes neste sábado

DD Darcianne Diogo

Neste domingo (16/5), continua a vacinação dos grupos prioritários - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou 883 novos casos de covid-19 e 23 mortes segundo boletim epidemiológico da pasta, divulgado neste sábado (15/5). O total de pessoas infectadas chega a 391.688. Dessas, 344.541 são residentes da capital. Óbitos provocados pelo novo coronavírus são 8.298.

Do total de infectados, 375.726 pessoas estão recuperadas, o que representa 95,9% dos diagnosticados. Segundo o boletim, Ceilândia continua a ocupar o ranking da região com maior número de casos e de mortes por covid-19: são 43.404 infectados pela doença e 1.314 óbitos confirmados. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto, com 37.364 ocorrências e, em terceiro, Taguatinga, que soma 31.416 infectados.

Leitos de UTI

Até às 16h25 deste sábado, a taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) da rede pública de saúde destinada ao tratamento da covid-19 estava em 76,61%. Do total de 480 vagas, 334 estavam ocupadas, 102 disponíveis e uma pessoa aguardava por um leito. Além disso, 43 estavam bloqueadas.



Na rede privada, às 11h55, 90,19% dos leitos reservados para pacientes infectados estavam ocupados. Havia 26 vagos. O restante (241) estava em uso e 56 bloqueados.