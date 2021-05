Pessoas com comorbidades de 50 a 54 anos podem agendar vacinação neste sábado (15)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

Quem tem entre 50 e 54 anos e possui comorbidades poderá agendar a vacinação contra a covid-19 a partir do meio-dia deste sábado (15/5). Serão 20 mil vagas para continuidade do grupo de comorbidades.

É necessário ter cadastro no mesmo site para fazer o agendamento. Quem ainda não agendou, deve acessar o site vacina.saude.df.gov.br, fazer o cadastro e agendar dia, local e horário para vacinar.

Ao acessar a página, já é possível agendar a vacinação para a próxima terça-feira (18/5) em um dos 55 pontos espalhados em todo o DF. É importante destacar que pacientes que não têm registro recente de atendimento no Sistema Único de Saúde do DF (SUS-DF) precisam levar relatório médico que comprove a comorbidade no dia da vacinação.

De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, o DF está avançando na vacinação contra a covid-19 conforme o Ministério da Saúde tem enviado as doses. “Temos trabalhado com uma estimativa populacional, mas é muito importante que todas as pessoas realizem seu cadastro de forma antecipada, pois isso facilitará, e muito, o planejamento estratégico da vacinação no grupo de comorbidades”, explica.

*Com informações da Secretaria de Saúde