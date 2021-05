Duplo homicídio: homem e adolescente são mortos a tiros em Sobradinho, no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um jovem, de 21 anos, e um adolescente, de 13, foram vítimas de um duplo homicídio na noite deste sábado (15/5). Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os dois foram atacados a tiros no Assentamento Dorati, em Sobradinho. As identidades ainda não foram reveladas.

Um outro rapaz de 17 anos também acabou baleado e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), onde passa por cirurgia. De acordo com a corporação, o crime ocorreu por volta das 20h20. Os adolescentes de 13 e 17 anos foram socorridos por populares e encaminhadas ao hospital. O menor não resistiu e morreu.

O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). Segundo o delegado-chefe da unidade policial, Hudson Maldonado, um suspeito desceu do carro, atirou contra o trio, entrou novamente no veículo e fugiu. "No carro, só estava o autor dos disparos e o motorista", afirmou.

Morto aos 14 anos

Kennedy Juan de Farias, 14, foi morto a facadas na madrugada de domingo (9/5), durante uma festa, na QR 502 de Samambaia Sul. Na noite do crime, a vítima saiu com alguns colegas para a festa, que foi organizada clandestinamente por meio de um grupo de WhatsApp. O dono do evento começou a discutir com o adolescente e ordenou que ele deixasse a residência.

Kennedy teria se recusado a sair da casa. Segundo informações, o suspeito entrou no imóvel, pegou uma faca e desferiu golpes contra o tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O acusado de assassinar o adolescente se apresentou à Polícia Civil e foi preso na manhã desta quinta-feira (13/5).