Sem chuvas, massa de ar seco no DF dá início ao tempo de estiagem

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. )

O Distrito Federal amanheceu, nesta segunda-feira (17/5), com muitas nuvens no céu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer da manhã, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13ºC. A temperatura máxima deve alcançar os 27ºC ao longo do dia

De acordo com o Inmet, não há previsão de chuva. Com isso, a umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 30%. De acordo com o meteorologista Cleber Sousa, há um domínio da massa de ar seco sobre a região central do Brasil, o que tem causado falta de chuva no DF e umidades baixas.

“A tendência é que essa massa vá ganhando força ao longo das próximas estações, formando um bloqueio sobre o DF. Por isso, passamos por um longo período de estiagem”, explica o meteorologista. “Devido a essa massa, não chove há mais de uma semana aqui na capital. Ela costuma manter as temperaturas elevadas ao longo do dia e no início da noite vem o frio”, completa.