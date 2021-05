JM Jéssica Moura

GDF havia prometido dar início à imunização de professores com a chegada de mais doses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 será distribuída pelo Ministério da Saúde aos estados. A partir da madrugada desta terça-feira (18/5), 85.290 doses dos imunizantes de Oxford/Astrazeneca e Pfizer/BioNTech serão enviadas à secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Segundo a orientação do Ministério, as 8.190 vacinas da Pfizer são destinadas à imunização de pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. Quanto às vacinas produzidas pela Fiocruz em parceria com a universidade britânica, a pasta indica que 30.100 devem ser destinadas à primeira aplicação e 47 mil para a dose de reforço.

Com isso, o governo vai dar seguimento à campanha de imunização na capital. Por ora, trabalhadores da saúde, forças de segurança, idosos até 60 anos, pessoas com comorbidades até 50 e mulheres grávidas e puérperas com doenças crônicas, por exemplo, podem se vacinar.

Na semana passada, o GDF havia anunciado que esperava a entrega de mais imunizantes para incluir os trabalhadores da educação no grupo prioritário de imunização. A promessa é que a categoria seja vacinada até agosto para a retomada das aulas presenciais em escolas públicas. Procurada, a secretaria de Saúde ainda não informou se esses profissionais serão vacinados com essas novas doses.

Até este domingo (16/5), o DF já havia recebido 1.064.240 doses de vacinas contra o coronavírus. Com isso, 18,19% da população da cidade foi imunizada com a 1ª dose e outros 9,55% completaram a vacinação.