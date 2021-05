DF tem mais de 5 mil casos prováveis de dengue e 3 mortes registradas

JM Jéssica Moura

Cinco regiões concentram mais da metade dos casos prováveis de dengue - (crédito: reprodução )

O Distrito Federal registrou 5.098 casos prováveis de dengue até esta segunda-feira (17/5). Apesar de elevado, o índice está em queda na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 27.511 notificações estavam sob investigação na capital federal. Com isso, o 17º boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Saúde informa que houve uma queda de 81,5% nesses registros.

Além disso, o documento indica também mais uma morte pela doença na cidade: três foram confirmadas até agora. Um óbito foi de um morador da Ceilândia e dois outros, de Planaltina. No mesmo período de 2020, os óbitos em decorrência da dengue somavam 19 casos.

Em números absolutos, cinco regiões concentram mais da metade dos casos prováveis, sendo Planaltina a cidade que soma o maior número de notificações: 1.097, seguida por Ceilândia (541), Sobradinho (449), Sobradinho II (406) e Paranoá (263). Todas somadas correspondem a 54,1% dos registros.

Quando observada a incidência, que é a relação do número de casos a cada grupo de 100 mil habitantes, os maiores níveis deste mês foram aferidos na região norte do DF, sobretudo na Fercal, Paranoá e São Sebastião. Desse modo, a taxa de incidência da arbovirose em todo o DF chegou a 167,01 casos por 100 mil habitantes.