Polícia apreende irmão de adolescente morto a tiro dentro de casa

JM Jéssica Moura

O irmão do adolescente de 17 anos que morreu na manhã desta segunda-feira (17/5) dentro casa, após ser vítima de um tiro, foi apreendido pela Polícia Civil. O jovem de 16 anos estava dentro do quarto com o irmão mais velho quando ocorreu o disparo.

A mãe dos garotos não presenciou o momento do disparo, mas ouviu o tiro. Ao ver o filho caído, acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para socorrê-lo. Quando os militares chegaram, encontraram o rapaz deitado ao lado da cama, já sem vida.

O disparo atravessou o peito e as costas da vítima, que não resistiu às perfurações. A Polícia Militar foi ao local e apreendeu o irmão da vítima, que foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi ouvido. Ele deve ser liberado nas próximas horas.

Segundo a Polícia Civil, o jovem alegou que o irmão estava manuseando a arma, e disparou acidentalmente contra si mesmo. A corporação ainda vai investigar outras hipóteses, e não descarta ainda a possibilidade de que o caçula tenha atirado contra o mais velho, ainda que de forma não intencional.

A mãe deles informou que não sabia da existência da arma dentro de casa. A Polícia informou que os dois meninos tinham passagens por crime análogo ao de roubo. Uma porção de cocaína foi encontrada dentro da casa.