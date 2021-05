Adolescente é assassinado a tiros, dentro de casa, no Paranoá

JM Jéssica Moura

Polícia investiga o envolvimento de outro adolescente no crime - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar investiga, na manhã desta segunda-feira (17/5), o assassinato de um jovem de 17 anos no Paranoá Parque. As informações preliminares da PM dão conta de que o possível algoz é outro adolescente. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas ele não resistiu à perfuração no tórax provocada pelo tiro, e morreu dentro de casa.

Esse é o terceiro caso de morte entre jovens nas últimas duas semanas. Na noite de sábado (15/5), um rapaz de 13 anos foi morto a tiros dentro da casa de um amigo em Sobradinho. Outro jovem, 21 anos, também foi alvo dos disparos e morreu. O suspeito estacionou em frente à residência onde eles conversavam e atirou. Segundo os investigadores, eles teriam sido confundidos pelo suspeito de cometer o crime com o irmão do verdadeiro alvo.

Cinco dias antes, Kennedy Juan de Farias, 14 anos, foi assassinado a facadas durante uma festa em Samambaia Sul. O socorro chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu no local, durante a madrugada.

Aguarde mais informações.