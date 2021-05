Mulher se perde, passa noite em mata e consegue voltar para casa no DF

CB Correio Braziliense

Bombeiros retornaram ao local do desaparecimento para novas buscas na manhã desta segunda (17/5) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

No fim da tarde de domingo (16/5), por volta das 18h45, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de desaparecimento de uma mulher de 31 anos, na BR-060, km 12, no acampamento Che Guevara, às margens do rio Melchior, que divide Ceilândia e Samambaia.

A princípio, a ação contou com o socorro local, composto por duas viaturas e oito militares. Segundo os bombeiros, o local era de difícil acesso e as buscas, complicadas. Por falta de informações precisas dos solicitantes, baixa iluminação no local e segurança da equipe, a ação foi suspensa por volta das 22h.

Na manhã desta segunda-feira (17/5), o trabalho foi retomado, com quatro viaturas e 13 militares ao longo do rio Melchior. Segundo informações repassadas ao CBMDF pelo grupo que se encontrava com a desaparecida, eles foram para o rio por lazer, para pescar e tomar banho.

Em determinado momento, a moça ficou sozinha e, na volta, os demais integrantes não a encontraram. Eles não sabiam dizer se a mulher havia caído no rio, entrado na mata ou voltado para casa.

De acordo com os bombeiros, novamente houve falta de informações precisas e duas frentes de buscas foram formadas, uma com mergulhadores, ao longo do leito do rio, e outra equipe, com auxílio do cão de buscas Apolo, na área de mata.

Por volta das 11h40, as buscas foram interrompidas de novo, quando os militares receberam a notícia de que a mulher havia chegado em casa. Os militares se deslocaram para a residência, no acampamento Che Guevara, e confirmaram o retorno da moça, que, segundo o CBMDF, estava consciente, orientada, estável e sem nenhuma lesão.

Ela informou aos bombeiros que, ao tentar voltar para onde o grupo estava, se perdeu dentro da mata. Depois de algum tempo andando a ermo, parou de tentar encontrar o caminho de volta e esperou amanhecer o dia. Por volta das 10h, conseguiu ajuda e chegou em casa.