Bombeiros resgatam homem que ficou afogado por mais de 15 minutos

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 20 anos se afogou, às 10h23 deste domingo (2/5), em um lago no final da rua 11 de Sobradinho. Ele ficou entre 15 e 20 minutos submerso, segundo testemunhas. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o procedimento de reanimação cardiopulmonar no rapaz, que foi encaminhado com vida ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Encontrado fora da água sem sinais vitais, ele foi atendido pelos bombeiros por cerca de 25 minutos, tempo em que os militares conseguiram fazer a reanimação do corpo. A vítima foi retirada do local em uma caminhonete da corporação do tipo Ar Off Road, que conseguiu chegar ao local, de difícil acesso..

Depois, a vítima foi transportada inconsciente e instável ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) pela equipe médica do resgate aéreo. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com quatro viaturas, 14 militares.



Confira vídeos do atendimento: