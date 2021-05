Detran-DF levará 1.150 veículos a leilão na próxima semana

PM Pedro Marra

(crédito: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) anunciou, nesta segunda-feira (17/5), que vai realizar o terceiro leilão de veículos de 2021, em 24, 25 e 26 de maio, a partir das 9h, de forma exclusivamente on-line. Ao todo, foram selecionados 1.150 veículos para venda, dos quais 350 são classificados como conservados, ou seja, aptos a circular.

O restante é considerado sucata e só pode ser adquirido por empresas do ramo do comércio de peças usadas. A visitação aos lotes começou nesta segunda (17) e vai até sexta (21), das 8h30 às 17h30, somente com agendamento prévio por meio dos telefones (61) 4063-8301 e 99625-0219 ou pelo e-mail contato@flexleiloes.com.br.

Os veículos estão expostos nos seguintes locais:

Lotes 001 a 150 e 200 a 799: pátio da FlexLeilões – STRC Sul, Trecho 2, Conjunto B, lotes 02/03 (próximo ao Detran do SIA); Lotes 1000 a 1020: pátio da Polícia Rodoviária Federal – BR-040, Km 0 (Posto Alfa), Santa Maria/DF.



De acordo com o Edital n° 3/2021, disponível para consulta nos sites do Detran e do FlexLeilões, durante a avaliação dos lotes, são vedados procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peça. Os bens serão vendidos no estado e condições em que se encontram.

Entre os veículos conservados destinados ao leilão, estão um Mitsubishi modelo MMC ASX 2.0, ano 2010, de cor preta, cujo lance inicial é de R$ 4,5 mil. Há também um Mercedes E-320, ano 1997, prata, com valor mínimo de R$ 3 mil. Outro veículo que chama a atenção é um Audi A3 SPB 2.0T FSI, ano 2010, com lance Inicial de R$ 5 mil. Além desses, há uma motocicleta JTA/SuzukiI azul, ano 2010, no valor de R$ 2 mil.

Retirada de veículo

Os proprietários dos veículos selecionados para o leilão têm até 21 de maio para comparecer ao Núcleo de Leilão (Nulei), no Detran de Taguatinga, e regularizar a situação do seu carro. O atendimento somente ocorrerá mediante prévio agendamento a ser realizado por meio do Portal de Serviços do Detran.

*Com informações do Detran