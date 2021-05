Polícia Civil prende homem por vender notebook furtado

PM Pedro Marra

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde de domingo (16/5), um homem de 41 anos pelo crime de receptação qualificada. Ele foi detido em flagrante por agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), que concluíram a Operação Mau Negócio.

Na investigação, o suspeito foi detido após anunciar um notebook para a venda no site da OLX. O aparelho foi furtado em 7 de maio de 2021, na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Após ter os bens subtraídos, a vítima passou a monitorar os sites de venda e encontrou o anúncio do notebook subtraído.

Segundo os policiais, o autor adquiriu o aparelho no mesmo dia do furto, quando era avaliado em R$ 700. No site, o produto era vendido por R$ 1.100. O autor alegou que o notebook era de sua propriedade e que, antes dele, quem o utilizava era sua irmã. O autor afirmou que havia adquirido o aparelho de um desconhecido que o havia anunciado naquele mesmo site de compras e vendas.

À 38ª DP, o criminoso confessou que possuía outros notebooks em casa, situada na Candangolândia, onde ele afirmou que trabalhava com a compra e venda de aparelhos eletrônicos usados. Segundo o delegado-chefe da unidade, João de Ataliba Neto, o autor concordou em levar os agentes de polícia até a sua casa, local onde foram apreendidos outros dois notebooks e um iPad (tablet).

“A vítima marcou um encontro com o anunciante, e foi acompanhado por policiais civis da delegacia. Lá, foi constatado que realmente o produto anunciado era o notebook que havia sido subtraído de sua residência. A vítima relatou que reconheceu o seu aparelho porque possuía uma pequena avaria (defeito) na lateral e uma pequena mancha em sua tela”, detalha Ataliba.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada, sujeito à pena de dois a oito anos de prisão. Durante a operação, a vítima teve o computador notebook devolvido. Agora, a investigação busca identificar os autores do furto cometido.



Confira a apreensão dos aparelhos: