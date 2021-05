Covid-19: Ocupação das UTIs públicas é de 82,44% nesta terça (18/5)

JM Jéssica Moura

Nos hospitais privados, a taxa de ocupação é de 92,4% - (crédito: Davidyson Damasceno/Iges-DF)

As alas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para o tratamento dos casos graves de covid-19 seguem cheias nos hospitais públicos do Distrito Federal. Na manhã desta terça-feira (18/5), a taxa de ocupação dessas vagas era de 82,44%, segundo informa o painel Infosaúde.

Das 472 vagas mobilizadas pela secretaria de Saúde, 352 estão ocupadas e 45 aguardam liberação para serem reguladas a outros pacientes. Na rede pública, restam 75 leitos livres para esses casos.

O maior nível de lotação é entre os leitos destinados aos adultos: 83,86% deles estão cheios. Quando observada a taxa dos leitos pediátricos, a situação é semelhante: 80% estão ocupados. A lotação é menos crítica em relação aos leitos neonatais, cuja taxa de ocupação é de 12,5%.

Lista de espera

A quantidade de pessoas esperando por um desses leitos tem diminuído nos últimos dias. Nessa segunda-feira (17/5), 17 pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19 estavam na fila; nesta terça, eram 14.

Hospitais privados

Na rede privada, ao contrário dos hospitais públicos, a situação mais preocupante é em relação aos leitos para crianças: as duas vagas estão preenchidas. Com isso, a lotação é de 100%. No caso dos leitos adultos, a lotação é de 92,4%. Os hospitais privados mobilizaram 321 leitos de UTIs para pacientes com coronavírus, mas 56 deles estão bloqueados e apenas 20 estão vagos.