Inmet prevê céu com muitas nuvens no DF, nesta terça (18)

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu, nesta terça-feira (18/5), com muitas nuvens no céu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o tempo permaneça assim. No decorrer do dia, a nebulosidade deve variar.

A menor temperatura registrada ao longo da madrugada, de acordo com o Inmet, foi de 10ºC, na região de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, a menor temperatura registrada foi de 14ºC. A temperatura máxima deve alcançar 29ºC no DF e 27ºC em Brasília.

Já a umidade relativa do ar deve variar entre 94% e 30%. Segundo o meteorologista Heráclio Alves, a massa de ar seco, que surge comumente no final do outono, já começou a atuar na capital. Por isso, a umidade relativa diminui, inibe a formação de nebulosidade, dando início ao período seco. "A umidade pode chegar abaixo dos 30% nesse período", pontua.

Sem nebulosidade, as chances de chuva são pequenas: "Tanto para Brasília, quanto para o DF de forma geral, há baixíssima chance de chuva", completa.