Agências do trabalhador oferecem 313 vagas de emprego nesta terça (18)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 313 vagas abertas nesta terça-feira (18/5). Das oportunidades oferecidas, 40 são, exclusivamente, para pessoas com deficiência. Metade é para operador de caixa e a outra para repositor de mercadorias. Nas duas áreas, o salário é o mesmo: R$ 1.117, mais benefícios. Não precisa ter experiência para concorrer.

Sete profissões que aparecem com pouca frequência na tabela de vagas oferecem, nesta terça, oito oportunidades: alinhador de pneus, cortador de roupas, operador de casa de máquinas, operador de copiadora, projetista e tapeceiro de móveis. As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios

A maioria das oportunidades é para vendedor, um total de 41, com remunerações de R$ 1,3 mil e R$ 1.265, mais benefícios. Serão contratados profissionais de nível médio e com experiência.

Outras áreas também estão com vagas abertas, como açougueiro, coordenador pedagógico, empregado doméstico, operador de máquinas fixas, produtor cultura, e professores de economia, educação física, prática de ensino turismo e prática de ensino, com 20 oportunidades cada. Os salários variam entre R$ 60 a hora e R$ 1,8 mil mensais, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.