Ação na Rodoviária planeja facilitar acesso de mulheres à internet

Ação ocorre entre as 9h e as 16h desta terça - (crédito: Unsplash/Christina @ wocintechchat.com)

A Rodoviária do Plano Piloto será palco da campanha Wi-Fi Social das Mulheres. A ação educativa, que começa nesta terça-feira (18/5), visa apresentar a todas as mulheres que circulam pelo local algumas das ferramentas disponíveis na internet de acesso à prevenção e denúncia da violência de gênero, além de cursos de capacitação e de informações sobre os direitos femininos.



O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); a Secretaria de Estado da Mulher (SMDF); a Administração da Rodoviária do Plano Piloto; a Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF) e o Conselho da Mulher Empresária (CMEDF).

“O projeto já teve mais de 60 milhões de acessos. Cada mulher que acessa o Wi Fi gratuito abre para si um mundo de possibilidades, tais como buscar vagas em empregos, fazer cursos profissionalizantes ou, até mesmo, uma denúncia “, ressalta o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo.

As equipes dos idealizadores da ação estarão na Rodoviária nos dias 18/05, 20/05, 25/05, 27/05 e 01/06, sempre de 9h às 16h. A proposta é abordar as mulheres que estão em trânsito para apresentar o projeto e tirar as dúvidas sobre como acessar as redes e os serviços disponíveis virtualmente.

A Secretaria da Mulher irá levar uma Unidade Móvel para chamar a atenção do público-alvo para a importância de ter conhecimento sobre legislação e direitos femininos, bem como saber quais os caminhos para o combate e denúncia da violência contra a mulher. A equipe da pasta também irá falar das oportunidades para alcançar a autonomia financeira e econômica sem sair de casa.

Entre os serviços apresentados está o agendamento no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), que oferece atendimento psicossocial às mulheres em situação de vulnerabilidade pelo site Agenda DF. Além disso, elas conhecerão as oficinas de capacitação e as oportunidades para empreender pela internet que a SMDF oferece às mulheres, como os programas Oportunidade Mulher e o Mulheres Hipercriativas. Também será possível ter acesso à agenda dos cursos presenciais realizados no espaço Empreende Mais Mulher. Todos são gratuitos e, para se inscrever, basta preencher um formulário on-line.

“Um dos maiores desafios da nossa pasta é criar oportunidades de incentivo para a mulher empreender e conquistar sua autonomia econômica. Isso, com certeza, vai assegurar a possibilidade de ela escolher qual o futuro quer ter e de não ser refém de uma situação de agressão”, diz a secretária Ericka Filippelli. “Por isso, durante a pandemia, criamos canais de teleatendimento para mulheres que precisam denunciar situação de violência, mas estavam confinadas com seus agressores e também oferecemos cursos e oficinas de capacitação on-line e gratuito para que elas possam empreender na segurança de seus lares”, acrescenta.

Durante os dias da ação, a equipe estará espalhada em diferentes espaços da Rodoviária, uniformizada com a camiseta da campanha Wi-Fi das Mulheres, atendendo a todas que ali passem e queiram se conectar. Mais que uma simples conexão, o objetivo é mostrar à mulher do Distrito Federal que o acesso à internet é uma ferramenta de empoderamento.