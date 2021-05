Sedes abre licitação de serviços para restaurantes comunitários

PM Pedro Marra

(crédito: Tony Winston/Agencia Brasilia)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) publicou um aviso de licitação, nesta terça-feira (18/5), para contratar empresas interessadas em prestar serviços de alimentação e nutrição nos restaurantes comunitários de Ceilândia Centro, São Sebastião, Estrutural, Sol Nascente e Pôr do Sol. As empresas terceirizadas serão responsáveis pelo preparo, fornecimento e distribuição de alimentação (almoço e café da manhã) nutritiva e com calorias balanceadas.

O prazo final para o recebimento das propostas que vão concorrer no Pregão Eletrônico do Sistema de Registro de Preços (SRP) nº 7/21 é até as 10h de 27 de maio. A cópia do edital está disponível no site da Secretaria e no endereço de compras. O edital prevê a realização de parcerias com até quatro empresas para cada um dos restaurantes. Há, ainda, a possibilidade de uma mesma empresa assumir o serviço de até três unidades. O valor total estimado para contratação nas quatro unidades é de cerca de R$ 26 milhões.

“A empresa contratada já precisa vir com a expertise necessária para a produção das refeições. O papel da Sedes é orientá-la em relação ao cardápio que será servido e determinar as diretrizes para garantir uma alimentação balanceada e nutricionalmente adequada, além de fazer o acompanhamento do serviço”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

As atuais empresas que prestam serviço nos restaurantes comunitários de Ceilândia Centro, São Sebastião, Estrutural e Sol Nascente/Pôr do Sol cumprem o contrato normalmente. Portanto, as unidades ainda funcionam durante o processo de licitação das novas parcerias.

Restaurantes comunitários

Atualmente, no Distrito Federal, funcionam 14 restaurantes comunitários, que oferecem as refeições ao custo de R$ 1 para a comunidade. Para as pessoas em situação de rua, que estão cadastradas pela equipe de Abordagem Social da Sedes, a refeição nos restaurantes está sendo fornecida gratuitamente, enquanto durar a pandemia de covid-19. Uma refeição vendida custa, em média, R$ 6,17. Assim, o Governo do Distrito Federal (GDF) complementa esse valor com R$ 5,17.

*Com informações da Sedes