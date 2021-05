CM Cibele Moreira

A temperatura mínima chegou a 9ºC no DF nesta quarta (19/5) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Os brasilienses tiveram um início de dia bem frio nesta quarta-feira (19/5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada foi de 9°C. Segundo o meteorologista Mamedes Melo, essa foi a madrugada mais fria do mês de maio. "No ano, tivemos um registro em 22 de abril, com a mínima em 8.8°C. Até o momento, essas foram as temperaturas mais baixas em 2021", afirma.

De acordo com ele, a tendencia agora é de madrugadas mais frias e dias secos. Já separe uma garrafinha de água e se mantenha hidratado. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 25%. No período mais quente do dia, a temperatura pode chegar a 29°C.

Com o céu claro e com poucas nuvens, o sol predomina e não há previsão de chuva para esta quarta-feira (19/5).