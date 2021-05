Covid-19: Ibaneis quer ampliar vacinação para população em geral

SS Samara Schwingel

Ibaneis disse que, após vacinar pessoas com comorbidades, vai abrir para o público em geral - (crédito: Samara Schwingel/CB/D.A. Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta quarta-feira (19/5), que pretende ampliar a vacinação para a população geral após finalizar o grupo de comorbidades. A afirmação foi feita enquanto o governador aguardava para se vacinar, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

“To muito feliz com o ritmo da vacinação aqui no Distrito Federal. Temos muita vontade de vacinar os professores, depois rodoviários e outros grupos e ir abaixando as idades também”, disse.

“A partir do momento que findar comorbidades vamos reduzir as idades (da população geral) a partir de 59 anos”, completou.

Nesta semana, o GDF ampliou a campanha de vacinação para as pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos — grupo no qual Ibaneis se encaixa — e, na quinta-feira (20/5), vai iniciar a vacinação de professores de creches da capital federal.