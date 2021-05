Bombeiros contêm incêndio no quarto andar de prédio no Guará 2

CB Correio Braziliense

A operação foi finalizada sem vítimas e ainda não há informações sobre a dinâmica do incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu uma edificação na QE 40, do Guará 2. O incidente aconteceu por volta das 10h desta quarta-feira (19/5), e foi contido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Durante o incêndio, cerca de três pessoas ficaram presas no quarto andar do prédio. De acordo com a corporação, todas foram resgatadas. Por aspirar fumaça, precisaram passar por uma avaliação médica com a equipe do (Samu), mas estavam orientados e estáveis.

A operação foi finalizada às 10h34, sem vítimas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do incêndio.

Memória

Em março, também na QE 40, no Polo de Modas do Guará 2, um princípio de incêndio atingiu dois colchões em um apartamento. No incidente, os moradores conseguiram combater as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

No apartamento, os bombeiros apagaram o fogo e atuaram para evitar o surgimento de novos focos. No momento do incidente, havia três crianças no imóvel, além da proprietária. A corporação não informou as identidades ou as idades dos moradores.