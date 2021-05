PCDF prende quadrilha que roubava carros no DF

PM Pedro Marra

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (19/5), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), uma quadrilha especializada em roubo de veículos no DF. Pela Operação Darkness, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão no Guará e em Vicente Pires. Os suspeitos são jovens de classe média, de 23, 26, 21 e 19 anos.

A operação, que resultou de investigação da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRRFV), desarticulou uma associação criminosa especializada no roubo de veículos. A coordenação identificou pelo menos dois roubos de veículos praticados pelo grupo.

Um dos crimes ocorreu em Vicente Pires, onde foi subtraído um veículo Ford Fusion. A outra subtração foi cometida em Águas Claras, ocasião em que os criminosos utilizaram o carro da primeira vítima para subtrair um Renault Sandero.

Segundo a PCDF, os envolvidos agiam com violência e sempre ameaçavam as vítimas com armas de fogo. Durante os roubos, os suspeitos utilizaram um veículo Fiat Siena como carro de apoio. O automóvel aparece nas imagens captadas por uma câmera de segurança instalada próximo ao local do roubo do Ford Fusion.

O nome da operação “Darkness” (escuridão, em inglês) se dá porque o grupo preferia praticar os crimes durante a madrugada. Os veículos roubados foram recuperados pela Polícia Civil e submetidos a exame pericial. Os acusados, com diversos antecedentes criminais, são jovens de classe média. Um deles é filho de uma servidora pública de Brasília.

Os indivíduos foram presos pela prática dos crimes de associação criminosa (pena de 1 a 3 anos de reclusão) e roubo majorado (pena de 4 a 10 anos de reclusão, para cada roubo).

Confira o vídeo de um dos roubos: