Polícia Civil prende um dos principais ladrões de HB20 do DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9/4), a operação Koreia, que resultou na prisão de um dos maiores ladrões de HB20 do DF, acusados de furtar, pelo menos, cinco carros do mesmo modelo em um mês (veja o vídeo abaixo).

Os policiais deram início às investigações, após constatarem que a maioria desses veículos furtados em Brasília era encontrada em Valparaíso de Goiás, no Entorno. A equipe passou a acompanhar as ocorrências policiais que tivessem o registro de furto da mesma marca e modelo.

Segundo a apuração policial, durante as empreitadas criminosas, o acusado recebia auxílio de outros comparsas que usavam carros de apoio também furtados. Os policiais identificaram o criminoso após localizarem um HB20 produto de crime na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), em 28 de janeiro.

Durante as investigações, a equipe chegou a fazer uma incursão na residência do criminoso, em Valparaíso (GO). No imóvel, foi encontrado um HB20 e os documentos do carro furtados, além de placas de carro diversas, chaves micha e arma de fogo. Dois suspeitos de serem comparsas nos furtos de veículos estão foragidos.