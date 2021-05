Secretaria de Esporte oferece vagas em centros olímpicos para crianças

LP Luana Patriolino

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Espaço Primeira Infância – Criança Feliz Brasiliense contará com mais um serviço de apoio. A Secretaria de Esportes do Distrito Federal oferecerá 15% das vagas de modalidades esportivas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) do Distrito Federal para atender crianças de 4 a 6 anos que estiverem participando da ação.

As vagas destinadas serão para participantes do programa das regiões que contam com uma estrutura do COP. Famílias de São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Varjão, Brazlândia, Fercal, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Estrutural, Taguatinga, Riacho Fundo 1 e 2, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria que se interessarem devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo para se informar e assinar o termo de adesão.

Criança Feliz

Com foco no desenvolvimento infantil, o Espaço Primeira Infância – Criança Feliz Brasiliense foi inaugurado nesta terça-feira (18/5), no Cras da Fercal.

A ação também oferece outros serviços, como apoio à gestante e à família na preparação para o nascimento e os cuidados perinatais; fortalecimento de vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado; proteção e educação de crianças de até 6 anos; ampliação e fortalecimento de ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.