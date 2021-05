O tempo no DF fica seco esta semana e, na outra, pode chover

CM Cibele Moreira

A umidade relativa do ar de hoje até o fim de semana vai oscilar entre 30% e 25%, deixando os dias mais seco nos próximos dias. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),Francisco de Assis o avanço da seca neste momento, anuncia a possibilidade de chuva na próxima semana.

"Essa queda na umidade relativa do ar ocorre como um prenúncio de chuva. No fim de semana deve aumentar um pouco a temperatura também", explica Francisco. Para esta quinta-feira (20/5), o tempo segue a tendência dos últimos dias: céu claro e com poucas nuvens. A temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 12.6°C e a máxima pode chegar a 28°C.

Ventania

Na tarde de quarta (19/5), uma ventania destelhou algumas casas na região de Ceilândia. De acordo com Assis, a ocorrência de ventos moderados de 40 a 45km/h é normal para o período de outono. E deve se repetir nesta quinta-feira (20/5).

Com o clima mais seco, os brasilienses devem redobrar alguns cuidados com a saúde. Veja algumas orientações importantes destacadas pela Defesa Civil:

Cuidados

» Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Beba bastante água. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquido;

» Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos;

» Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

» Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo;

» Coloque chapéu e óculos escuros para proteger-se do sol;

» Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos;

» Evite aglomerações e permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado;

» Mantenha a casa limpa e arejada;

» Procure não usar vassouras, que levantam o pó por onde passam. Dê preferência a aspiradores ou panos úmidos;