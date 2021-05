Ibaneis Rocha nomeia 437 servidores da Educação

JM Jéssica Moura

Nomeação ocorreu em cerimônia em tenda em frente ao Palácio do Buriti - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Mais 437 servidores vão integrar os quadros da rede pública de educação. Os profissionais foram nomeados na manhã desta quinta-feira (20/5) e assinaram a nomeação durante um evento com o governador Ibaneis Rocha (MDB).

A cerimônia ocorreu sob uma tenda na praça cívica, em frente ao Palácio do Buriti, para abrigar os aprovados que compareceram ao local com balões e faixas para comemorar a nomeação. "Aqui fizemos questão de não viver só a agenda da pandemia" disse o governador ao assinar o decreto de nomeação dos servidores.

O secretário de Educação, Leandro Cruz, reconheceu a crise no setor no DF, mas ressaltou a importância da nomeações. "Nossos recursos humanos são mais importantes do que nunca", disse. "A retomada das aulas presenciais, amanhã daremos o primeiro passo para isso", afirmou, em referência ao início da vacinação da categoria contra a covid-19. "Temos um compromisso com a população, que é sanar o dano causado a cada um dos nossos estudantes", concluiu.

A nomeação foi autorizada pela Secretaria de Economia depois de uma determinação do governador. Para tanto, foram liberados R$ 19 milhões. Ao todo, são 35 analistas, 220 técnicos para apoio administrativo, 85 secretários escolares e 97 monitores de gestão educacional. "Estarão cuidando das gerações atuais e também das futuras", disse o secretário de economia André Clemente, em referência ao trabalho dos servidores.

Professores

O último concurso da secretaria de Educação para professor efetivo foi em 2016. Desde então, 1.679 professores foram chamados, entre os 2.900 candidatos aprovados. Do lado de fora da tenda, professores aprovados nesse certame ergueram faixas para cobrar a nomeação dos profissionais que esperam ser chamados desde então. Não havia professores entre os nomeados nesta quinta.

Segundo o deputado Jorge Viana, há previsão de novo certame, que foi autorizado para o ano que vem.



Aulas

As aulas na rede pública seguem no ensino remoto, já que os profissionais da Educação ainda não foram imunizados contra a covid-19. Na rede privada, as atividades presenciais já voltaram a ocorrer. A primeira leva de 5 mil trabalhadores de creches públicas e privadas começa a ser vacinada nesta sexta-feira (21/5), apenas na UBS 1, do Guará.

Ibaneis voltou a afirmar que as aulas presenciais nas escolas públicas devem ser retomadas em agosto. "Nós vamos retomar as aulas no Distrito Federal em agosto com todos vocês já trabalhando e nos ajudando".