Hipertensos podem ser mais vulneráveis à covid-19, diz médica

SS Samara Schwingel

A médica Maira Polcheira foi a convidada do CB Saúde nesta quinta - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A pressão alta, ou hipertensão, pode ser um fator de risco para a covid-19. De acordo com a médica nefrologista Maira Polcheira, do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (CEDOH), as inflamações causadas pela doença crônica podem tornar os hipertensos mais vulneráveis em caso de infecção pelo coronavírus.

"Ainda não se sabe exatamente por que o hipertenso é mais vulnerável. O que se verificou é que, dos indivíduos infectados e com complicações, o número de hipertensos era muito maior em relação a indivíduos saudáveis ou com outras doenças", explicou a médica em entrevista ao CB Saúde desta quinta-feira (20/5) — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — à jornalista Carmen Souza.

Além disso, Maira explicou que, para evitar possíveis complicações, é importante que o paciente esteja tratando a hipertensão. "O quadro de inflamação crônica que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo da vida e liberando substâncias no organismo que favorecem a trombose e as isquemias disseminadas, por exemplo, faz com que esse indivíduo se torne mais suscetível a desenvolver as complicações da covid. Por isso, é fundamental que esse indivíduo esteja tratando a hipertensão, com a pressão controlada", completou.



Em relação ao diagnóstico da hipertensão, a médica acredita que o Brasil sofre com subnotificações. "Como a hipertensão, na maioria das vezes, não tem sintomas, se nós não tivermos o hábito de fazer consultas de rotina, a gente só vai diagnosticar quando ela estiver numa situação muito grave", disse. "Então, com certeza há muitas pessoas que são hipertensas e que não sabem."