Covid-19: Pessoas com comorbidades de 50 a 54 anos podem agendar vacinação

CC Carol Cintra

A chegada de mais doses possibilita o avanço na faixa etária de pessoas com comorbidades - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Quem tem entre 50 e 54 anos e possui comorbidades poderá agendar a vacinação contra a covid-19 a partir das 12h desta quarta-feira (12/5). É necessário ter cadastro no mesmo site para fazer o agendamento. Se ainda não agendou, acesse o site vacina.saude.df.gov.br, faça o cadastro e agende dia, local e horário para vacinar.

O cadastramento está disponível para quem tem entre 18 e 59 anos e possui as seguintes comorbidades:

- Diabetes melitus;

- Pneumopatias crônicas graves;

- Hipertensão arterial resistente (HAR);

- Hipertensão arterial - estágio 3;

- Hipertensão arterial - estágios 1 e 2, com LOA ou comorbidade;

- Insuficiência cardíaca;

- Cor-pulmonale e Hipertensão Pulmonar;

- Cardiopatia hipertensiva;

- Síndromes coronarianas;

- Valvopatias;

- Miocardiopatias e pericardiopatias;

- Doenças da Aorta, dos grande vasos e fístulas arteriovenosas;

- Arritmias cardíacas;

- Cardiopatias congênita no adulto;

- Próteses valvares e dispositivos cardíacos;

- Doença cerebrovascular;

- Anemia falciforme;

- Obesidade mórbida;

- Cirrose hepática.



O agendamento ocorrerá mediante a abertura de vagas. Ao acessar a página, é possível agendar a vacinação para esta quinta-feira (13/5) em um dos 55 pontos espalhados em todo o DF. É importante destacar que pacientes que não têm registro recente de atendimento no SUS-DF precisam levar relatório médico que comprove a comorbidade no dia da vacinação.

"O DF está avançando na vacinação contra a covid-19 conforme o Ministério da Saúde tem enviado doses. Nós já vacinamos pouco mais de 40 mil pessoas com comorbidades desde a semana passada. Agora é possível avançar um pouco mais na faixa etária desse público", observa o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

Divino destaca, ainda, como a Secretaria de Saúde tem planejado a campanha de vacinação no DF. "Temos trabalhado com uma estimativa populacional, mas é muito importante que todas as pessoas realizem seu cadastro de forma antecipada, pois isso facilitará, e muito, o planejamento estratégico da vacinação no grupo de comorbidades", explica.

*Com informações da Secretaria de Saúde