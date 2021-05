CB Correio Braziliense

O agendamento é para começar a vacinação no sábado (22/5) - (crédito: Breno Esaki)

A partir das 17h desta quinta-feira (20/5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abrirá mais 15 mil vagas para agendamento da vacinação de pessoas com comorbidades com 30 anos ou mais. Para agendar, é necessário acessar o site vacina.saude.df.gov.br e preencher os dados solicitados. O agendamento estará disponível para pessoas que já estão cadastradas no sistema.

Ao agendar, o cidadão poderá escolher dia, local e horário. Para esse grupo que começa a agendar, a vacinação começa no sábado (22/5). Durante o fim de semana, estarão abertos seis pontos de vacinação (Veja mais abaixo).

No dia da vacinação, é importante que as pessoas apresentem documento de identificação, comprovante de agendamento — que pode ser impresso pelo site ou apresentado no celular — e, aqueles que não são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), precisam apresentar o laudo médico original comprovando a existência da comorbidade declarada no momento do cadastro. O relatório médico precisa ter sido emitido nos últimos seis meses.

Além das pessoas com comorbidades, os idosos com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas com comorbidades também fazem parte do público alvo da campanha de vacinação contra a covid-19. Estes não precisam agendar atendimento. Os idosos podem procurar qualquer ponto de vacinação. Já as gestantes e puérperas com comorbidades devem procurar o drive-thru do Parque da Cidade, no Estacionamento 12.





Profissionais de Saúde

No próximo sábado (22/5), a partir das 15h, a Secretaria de Saúde abrirá mais 15 mil vagas para vacinar profissionais de saúde da rede privada e que possuem registro em conselhos de classe.Os profissionais serão vacinados a partir da próxima segunda-feira (24/5) nos locais escolhidos durante o agendamento. As listas com os dados cadastrais dos beneficiados são de responsabilidade dos respectivos Conselhos de Classe, dos órgãos públicos ou das entidades representativas reconhecidas pela Secretaria, não havendo a inclusão de cadastros individuais no sistema.

Locais de vacinação durante o fim de semana, de 9h às 17h

Estádio Mané Garrincha

Drive-thru

Parque da Cidade, Estacionamento 12

Drive-thru

Águas Claras - Uniplan - Av. Pau Brasil, Lote 2

Drive-thru

Ceilândia - Sesc - QNN 27, Área Especial S/N

Drive-thru

Taguatinga - Taguarparque

Drive-thru