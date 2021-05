Covid-19: Saúde publica lista com CID de comorbidades para vacinação no DF

AI Ana Isabel Mansur

Médicos e pacientes vinham se queixando do excesso de burocracia no momento da imunização - (crédito: Breno Esaki)

A fim de unificar informações, evitar dificuldades e acelerar a vacinação de pessoas com comorbidades, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), por meio da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, publicou lista com o Código Internacional de Doenças (CID) para cada uma das comorbidades discriminadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Confira os CIDs das comorbidades para vacinação.

Médicos e pacientes vinham se queixando do excesso de burocracia no momento da imunização, nas unidades de saúde, já que, caso a pessoa não tenha registro no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da enfermidade, é necessário apresentar laudo médico.

Com a publicação da lista com os CIDs de cada doença crônica elegível para vacinação prioritária contra a covid-19, as informações sobre como o relatório médico deve ser construído ficam unificadas.

Comorbidades

Na lista da SES-DF, estão 10 categorias de enfermidades, subdivididos em 15 grupos. Fora o CID, o documento informa quais comorbidades precisam de mais detalhes no laudo médico, para além do código.

Asma grave, por exemplo, dentro de pneumopatias crônicas graves, exige relatório "detalhado com as medicações usadas, internações etc. Devem constar as informações detalhadas conforme a descrição." A mesma descrição aparece para hipertensão e obesidade.

Algumas enfermidades aceitam mais de um CID. É o caso de hemoglobinopatias (12), diabetes Mellitus (11), síndromes coronarianas (23), doenças da aorta (20) e cirrose hepática (oito).

Vacinação

Na tarde de segunda-feira (17/5), a SES-DF abriu o agendamento para a vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos. Nessa terça (18/5), porém, o agendamento foi suspenso porque as vagas esgotaram.

Segundo a pasta, cerca de 40 mil pessoas fazem parte deste público, que devem ser beneficiadas pela chegada de 77,1 mil imunizantes na madrugada dessa terça. Professores também estão previstos no calendário de vacinação da semana.