Mães lactantes sem comorbidades devem aguardar por vacina, diz secretário

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, afirmou, na tarde desta quinta-feira (20/5), que não há uma data marcada para as mães lactantes sem comorbidades receberem a primeira dose (D1) da vacina contra a covid-19 no DF. A declaração foi feita em coletiva de imprensa, no Palácio do Buriti, sobre o combate à pandemia.

Osnei explicou que as reuniões da SES-DF têm acontecido constantemente com o Ministério da Saúde sobre o Plano Nacional de Imunização (PNI), mas a pasta ainda não tem “um dado específico das lactantes para que a gente possa fazer o atendimento com a vacinação”, enfatizou.

Em 28 de março, a SES-DF informou que as mulheres grávidas podiam se vacinar contra a doença. Após a autorização do Ministério da Saúde para que este grupo recebesse os imunizantes contra a doença, a secretaria passou a aplicar as doses nas gestantes do grupo prioritário vigente na campanha.

Se a gestante fizer parte de um desses dois grupos, ela poderá se vacinar, desde que apresente o relatório médico, com o indicativo da vacina. A pasta destacou que, assim que o Ministério da Saúde enviar novas doses de vacinas direcionadas especificamente para as gestantes em geral, será feita a divulgação das datas e locais de vacinação para essas mulheres.

"Por enquanto, segue as orientações para as gestantes se vacinarem no grupo que está vigente", completou a SES.