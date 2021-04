Covid-19: Gestantes dos grupos prioritários podem se vacinar no DF

SS Samara Schwingel

As gestantes dos grupos prioritários podem se vacinar no DF -

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mulheres grávidas já podem se vacinar contra a covid-19. Após a autorização do Ministério da Saúde para que este grupo recebesse os imunizantes contra a doença, a pasta distrital passou a aplicar as doses nas gestantes do grupo prioritário vigente na campanha.

Ou seja, os profissionais das forças de segurança e de saúde estão sendo vacinados. Se a gestante fizer parte de um desses dois grupos, ela poderá se vacinar, desde que apresente o relatório médico, com o indicativo da vacina.

"A apresentação do relatório é importante para que seja comprovado que a gestante recebeu todas as orientações do seu médico assistente", explicou a secretaria, por meio de nota.

A pasta destacou que, assim que o Ministério da Saúde enviar novas doses de vacinas direcionadas especificamente para as gestantes em geral, será feita a divulgação das datas e locais de vacinação para essas mulheres. "Por enquanto, segue as orientações para as gestantes se vacinarem no grupo que está vigente", completou a secretaria.

Grupos prioritários

Atualmente, no DF, o público alvo da vacinação contra covid-19 é composto por pessoas com 62 anos ou mais, profissionais de saúde e de segurança pública. A expectativa é que, nesta quinta-feira (29/4), o DF receba mais doses de imunizantes e comece a vacinar pessoas com 60 e 61 anos ainda esta semana.