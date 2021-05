Colisão entre moto e caminhão mata adolescente de 15 anos em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Um adolescente de 15 anos morreu, nesta quinta-feira (20/5), ao colidir a motocicleta que conduzia com um caminhão, no Núcleo Rural Pipiripau 2, em Planaltina. O passageiro que estava na garupa, de 20 anos, sofreu múltiplas fraturas e foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL), sendo transferido depois para o Hospital de Base.

O motorista do caminhão, de 40 anos, saiu ileso da colisão e não precisou ser encaminhado ao hospital. A perícia da PCDF foi acionada para o local. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) atenderam a ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram o adolescente sem vida. O CBM-DF não soube informar a dinâmica do acidente.