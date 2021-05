Vacinação no Entorno avança em ritmo parecido com o do DF

CM Cibele Moreira

A vacinação contra a covid-19 nos principais municípios do Entorno do Distrito Federal avança com ritmo próximo ao da capital federal. Na tarde de quinta-feira (20/5), no entanto, Águas Lindas de Goiás se adiantou em relação ao DF e começou a vacinação de professores e profissionais da educação da rede pública de ensino. A cidade goiana que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é tem 217 mil habitantes, imunizou mais de 24 mil pessoas, entre profissionais da saúde, das forças de segurança e idosos acima de 60 anos. Na última quarta-feira, a região iniciou a vacinação de pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos. Em outros municípios goianos, como Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia, Formosa e Novo Gama, a imunização segue entre os idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, respeitando as respectivas fases em cada cidade.

Com a imunização dos docentes, a prefeitura de Águas Lindas pretende assegurar o retorno das aulas presenciais de forma segura para os profissionais — não há data prevista. A previsão é de que o município contemple a rede privada no início de junho. A aplicação das doses segue uma ordem de listagem repassada pela Secretaria de Educação do município. Para a população com comorbidade, entre 55 e 59 anos, é necessário um agendamento pelo site da prefeitura, além de preencher um formulário que deve ser assinado pelo médico e apresentado na unidade básica de saúde junto com o relatório que aponta a comorbidade. Mais de 6,4 mil pessoas foram contaminadas no município e 245 morreram por complicações da doença.

No Novo Gama (GO), cidade com cerca de 117,7 mil habitantes, até a última terça-feira, foram aplicadas 12.345 doses contra a covid-19 em profissionais da saúde, da segurança pública e idosos acima de 60 anos. Ontem, o município começou a vacinação da população com comorbidade entre 55 e 59 anos. De acordo com informações da prefeitura, desde o início da pandemia 4.698 pessoas testaram positivo para a doença e 103 morreram por complicações do novo coronavírus.

Em Valparaíso de Goiás, onde habitam 172.135 pessoas, a vacinação contra a covid-19 está sendo feita no em idosos com 60 anos ou mais e na população contemplada na primeira fase de pessoas com comorbidades que são: pessoas com síndrome de down com 18 anos ou mais; pessoas com doença renal com 18 anos ou mais; gestantes e puérperas com 18 anos ou mais; pessoas com comorbidades de 55 anos a 59 anos; pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos. Os profissionais da área da saúde foram imunizados. Ao todo, 19.981 doses foram aplicadas na região. Segundo o boletim epidemiológico da região, mais de 11,4 mil pessoas foram contaminadas pelo vírus em Valparaíso e 292 morreram em decorrência de complicações da covid-19.

Em Luziânia, a imunização segue para a população acima de 60 anos e pessoas com comorbidades acima de 18 anos. De acordo com a prefeitura, a ampliação do público-alvo depende do término da vacinação do grupo com comorbidade. Até o momento foram aplicadas 23.272 doses em profissionais da saúde, profissionais da segurança, idosos e com comorbidade. No caso da vacinação das grávidas com comorbidade, é necessário um agendamento prévio para receber a dose da CoronaVac. No município, onde habitam 211,5 mil pessoas, foram contabilizados 20.307 casos e 347 mortes pela doença.

Na Cidade Ocidental, região com 72.890 habitantes, a imunização está ocorrendo em idosos com 60 anos ou mais e na população com comorbidade entre 55 e 59 anos. Para pessoas com síndrome de down, com doença renal e gestantes e puérperas a faixa etária é a partir dos 18 anos. Ao todo, foram aplicadas 13.519 doses. De acordo com a prefeitura, foram notificados 4.682 casos confirmados da covid-19 e 114 mortes por complicações do vírus.

Em Formosa, foram aplicadas 21.921 vacinas contra a covid-19 em profissionais da saúde, forças de segurança e idosos. Ontem, o município começou a vacinação das pessoas com comorbidades acima de 55 anos. Segundo a prefeitura, todos os idosos acima de 60 anos e profissionais da linha de frente (saúde e segurança) já foram vacinados. No município, foram 8.136 notificações positivas da covid-19 e 172 mortes e a população é estimada em 123,6 mil pessoas.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, o estado recebeu 2.652.280 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.224.700 da AstraZeneca e 76.050 da Pfizer. Ao todo, foram aplicadas 1.206.586 doses das vacinas contra a covid-19 em todos os municípios goianos.