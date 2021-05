Vacinação de professores de Águas Lindas (GO) começa nesta quinta (20/5)

CC Caroline Cintra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir desta quinta-feira (20/5), professores e profissionais da educação da rede municipal de ensino de Águas Lindas (GO) tomarão a primeira dose da vacina contra a covid-19. A vacinação para este público começará às 15h, na Escola Municipal Antônio Jesus Leite.

Para esse grupo, não é necessário agendamento prévio. Os professores da rede pública são identificados na hora da vacinação pela Secretaria de Educação

Além dos profissionais da educação, o município goiano começou a vacinar, na última quarta-feira (19/5), pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Esse grupo deve fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Águas Lindas.

Antes de realizar o agendamento, é necessário preencher o formulário disponível no site. O documento deve ser assinado pelo médico e deverá ser apresentado na Unidade Básica de Saúde (UBS) junto ao relatório médico que aponta a comorbidade da pessoa.

Com os formulários preenchidos e o agendamento feito, o cidadão pode procurar um dos três pontos de vacinação da cidade. A Policlínica e a UBS Águas Lindas 2 necessitando de agendamento prévio. Já no Águas Lindas Shopping o atendimento deverá ser realizado por meio de drive-thru, não sendo necessário agendar previamente. Porém, o número de pessoas é controlado pelos profissionais de saúde instalados no local. Serão atendidos, no máximo 100.

Nesta fase da vacinação ainda são contempladas pessoas com:

- Síndrome de Down acima de 18 anos;

- Doença renal crônica em terapia de substituição acima de 18 anos;

- Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

No DF

O Secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, afirmou, em uma transmissão nas redes sociais, que a vacinação de profissionais da Educação terá início na sexta-feira (21/5). Algumas horas antes, a Secretaria de Saúde (SES-DF) tinha informado que a imunização do público começaria no sábado (22/5). A expectativa inicial do Governo do Distrito Federal, no entanto, era de que a vacinação do grupo ocorreria a partir desta quinta (20/5). Servidores de creches serão os primeiros beneficiados.

Osnei Okumoto, secretário de Saúde do DF, confirmou ao Correio que a vacinação dos profissionais da educação terá início na sexta (21/5), "mediante lista apresentada pela Secretaria de Educação". "Só para quem está na lista", disse.