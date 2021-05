Cinco cômodos de casa são incendiados em Sobradinho

PM Pedro Marra

Corpo de Bombeiros teve dificuldade de acessar o local e conter o incêndio. - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio destruiu uma casa no Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho, na tarde desta quinta-feira (20/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas senhoras moravam na residência, que teve os cinco cômodos atingidos pela ação do fogo. As moradoras não estavam no local no momento da ocorrência.

“Nossa equipe atuou com a extinção das chamas e resfriamento para evitar possível reignição de novos focos (nova combustão). Não tivemos vítimas e não havia animais na área do incêndio”, acrescentou a corporação.

O incêndio, registrado na rua 23 Chácara 17 do Núcleo Rural Lago Oeste, consumiu toda a residência, pois o local era de difícil acesso para os militares conterem o fogo a tempo.





O CBMDF atendeu a ocorrência às 16h38 com três viaturas e 12 militares. Em seguida, a Polícia Civil do DF (PCDF) e a perícia de incêndio foram acionadas para o local.