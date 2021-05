Com umidade em 25%, DF pode entrar em estado de atenção nesta sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A sexta-feira (21/5) será de calor e umidade baixa em todo o Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para o dia. No entanto, podem ocorrer alguns registros de precipitações em áreas isoladas no fim de semana.

A temperatura mínima desta sexta foi de 10ºC, durante a madrugada. A máxima pode chegar a 30ºC, no período mais quente do dia, entre 14h e 16h. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 25%. "Provavelmente, mais tarde emitiremos algum aviso de estado de atenção", disse o meteorologista Mamedes Luis Melo.

Dias com umidade abaixo dos 30% e temperaturas altas pedem uma série de cuidados especiais com a saúde. Especialista alertam que é preciso ingerir bastante líquido, usar roupas leves, evitar praticar exercícios físicos ao ar livre no período mais quente do dia - entre 10h e 16h - e evitar alimentos pesados.

Para o fim de semana, o Inmet prevê o clima semelhante à esta sexta-feira. "Tende a ser parecido, mas com mais nebulosidade", informou Mamedes. No domingo (23/5) há chances de chuvas. "Se vier a acontecer, o tempo ficará mais úmido e a chuva pode levar mais alguns dias. Mas ainda é cedo para dar essa certeza. A princípio o clima continua o mesmo no fim de semana", completou o meteorologista.