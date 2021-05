Gestantes e puérperas com comorbidades não precisam agendar vacinação

CB Correio Braziliense

A vacinação das gestantes s puérperas deve ser feitos em locais especificados pela secretaria de Saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Gestantes e puérperas - até 45 dias pós-parto - com comorbidades não precisam fazer agendamento para tomar a vacinar contra a covid-19 no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, integrantes desse grupo que estão na faixa etária de 18 a 59 anos devem comparecer diretamente aos postos de vacinação específicos (Veja abaixo), com documento que comprove as condições.

A comprovação pode ser feita pelo cartão da gestante e, no caso das puérperas, pelo documento da alta hospitalar ou certidão de nascimento que demonstre que está dentro do período de 45 dias após o parto.

O grupo faz parte da prioridade prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) e segue com as vacinas CoronaVac/Butantan e Pfizer-BioNTech.

“Após a recomendação da Anvisa, o Ministério orientou que os estados suspendessem a vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades apenas para a vacina da AstraZeneca, podendo dar continuidade ao processo de imunização com as vacinas dos outros fabricantes. Por este motivo, a Secretaria de Saúde avaliou qual seria a melhor forma de atender a este público evitando qualquer prejuízo”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.



Gestantes e puérperas sem comorbidades

Já para as gestantes e puérperas sem comorbidades, a vacinação segue suspensa, após recomendação do Ministério da Saúde. Assim, para esse público, a imunização está indisponível no momento e aguarda novas diretrizes do órgão federal.

Em nota técnica publicada na última quarta-feira (19/5), o Ministério da Saúde recomendou que gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose da vacina da AstraZeneca aguardem o término do período da gestação e puerpério (até 45 dias pós-parto) para completar o esquema vacinal com esse mesmo imunizante.

Dessa forma, a Secretaria de Saúde solicita que aquelas gestantes e puérperas que estejam nessa condição fiquem atentas à nova diretriz e procurem qualquer um dos 55 pontos de vacinação no período indicado.

Pontos de vacinação (foto: Secretaria de Saúde/Divulgação)

*Com informações da Secretaria de Saúde