Covid-19: Veja lista dos professores a serem vacinados na sexta (21/5)

SS Samara Schwingel

Vacinação de profissionais da educação será por etapas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com o início da vacinação dos profissionais de educação marcado para esta sexta-feira (20/5) no Distrito Federal, o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinproep-DF) divulgou a lista com os nomes dos funcionários a serem contemplados nessa fase da campanha. São nove mil nomes de profissionais de creches particulares e 3,5 mil de pública.

A lista também contém o horário de vacinação de cada pessoa. Neste primeiro momento, serão vacinados apenas funcionários de creches públicas e privadas do DF. Não é necessário agendamento, mas as pessoas precisarão apresentar RG, contracheque, carteira do sindicato e crachá da escola, para os funcionários de instituições privadas. Para a rede pública, provavelmente será pedido o RG, que é vinculado à matrícula do profissional.

A Secretaria de Saúde informou que a imunização desse público, por ora, será somente na UBS 1 do Guará, localizada na QE 6, lote C, Área Especial. No primeiro dia, serão mil doses, que, segundo fontes do GDF, permitirão a reabertura de 15 creches públicas.

