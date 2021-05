CB Correio Braziliense

Nessa primeira fase, 5 mil educadores serão contemplados com a vacinação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da força-tarefa que fiscaliza as ações de enfrentamento à pandemia da covid-19, solicitou à Secretaria de Saúde informações sobre a vacinação dos profissionais da educação. O documento foi enviado para a pasta nesta sexta-feira (21/5), no mesmo dia que iniciou a imunização desse grupo.

Entre as explicações solicitadas, o MP quer saber quais foram os critérios usados para selecionar os trabalhadores contemplados nessa fase da vacinação. Além disso, o órgão pediu informações sobre os fundamentos para a escolha dos profissionais de creches públicas e privadas que receberão o imunizante. Dos 10 mil educadores que atuam na rede, apenas 5 mil serão contemplados neste primeiro momento.

O Ministério Público ainda quer saber se os gestores das escolas públicas serão efetivamente contemplados nessa fase e quais os critérios para a escolha dos profissionais desse grupo. A força-tarefa também solicitou as informações enviadas à Secretaria de Educação para a seleção dos trabalhadores e, ao final do período, a lista dos que tiverem sido efetivamente vacinados.

Na quinta-feira (20/5), a pasta informou que 20% das doses disponíveis para os profissionais de educação seriam reservadas para os gestores de escolas públicas.