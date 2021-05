Caminhão colide com portal de entrada do Polo de Cinema

PM Pedro Marra

Caminhão colidiu após passar com trator pelo portal, com 50 anos de existência - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão colidiu na estrutura do portal de entrada do Polo de Cinema, em Sobradinho, na tarde desta sexta-feira (21/5), e deixou os pilares comprometidos. O veículo, que carregava um trator na caçamba, é da Administração Regional da região, e o trator é da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri). O espaço foi criado em 1993, durante o governo Joaquim Roriz.

Segundo informações obtidas pelo Correio, o caminhão foi retirado do local, mas a estrutura foi afetada. O espaço foi interditado para que a Defesa Civil possa tomar conta da ocorrência. "O caminhão transportando uma pá mecânica colidiu com o telhado do portal e promovendo o rompimento da estrutura dos quatro pilares do portal", informou o subtente Cidemar, do CBMDF.

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), informa que uma equipe técnica foi acionada e fará uma inspeção no local, nesta sexta-feira (21/5).









A reportagem procurou a Secretaria de Agricultura para esclarecer o fato, e aguarda o retorno. O Corpo de Bombeiros deve averiguar mais informações sobre o ocorrido.



Aguarde mais informações