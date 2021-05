Covid-19: DF registra 898 novos casos e 20 mortes nas últimas 24 horas

PM Pedro Marra

O Distrito Federal segue com taxa de transmissão (Rt) da covid-19 acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1, limite de segurança da pandemia. Nesta sexta-feira (21/5), a Secretaria de Saúde do DF divulgou que o número está em 1,01. Isso quer dizer que cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus podem contaminar outras 101. Na quinta (20/5), a taxa ficou em 1,02.

A pasta notificou 898 novos casos do vírus no DF nas últimas 24 horas, totalizando 396.985 diagnósticos. Desses, 380.224 se recuperaram do novo coronavírus. Foram notificadas mais 20 mortes por complicações da covid-19 — o total de óbitos é de 8.442 pessoas.

Segundo a SES-DF, a letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, enquanto que a taxa de mortalidade é de 252,0 por 100 mil habitantes. Epicentro da pandemia no DF, Ceilândia chegou a 44.124 casos. A cidade perdeu 1.331 moradores para a doença. Em Taguatinga, são 840 óbitos e 31.782 diagnósticos. Samambaia, por sua vez, tem 22.771 casos e 643 mortes. No Plano Piloto, 37.852 pessoas se infectaram, enquanto que 581 morreram por complicações da doença.