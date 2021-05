Covid-19: DF ultrapassa 396 mil casos nesta quinta-feira (20/5)

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal ultrapassou 396 mil casos de covid-19 nesta quinta-feira (20/5), após a Secretaria de Saúde (SES) notificar 874 novos diagnósticos da doença nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico, dos 396.087 infectados, 379.562 se recuperaram do novo coronavírus.

Ainda nesta quinta, a pasta notificou mais 23 mortes no DF, sendo duas de moradores de Manaus (AM) e de Planaltina (GO). A capital federal totaliza 8.422 óbitos nesta pandemia. Desses, 7.713 eram do DF, 610 eram de Goiás e 99 de outros estados.

Ceilândia soma 43.964 moradores infectados pela doença. Na cidade, epicentro da covid-19 no DF, 1.327 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. Em Taguatinga, são 838 óbitos e 31,7 mil diagnósticos. O Plano Piloto totaliza 37,7 mil casos e 583 mortes. Em Samambaia, são 22,7 mil infectados e 641 óbitos.

Taxa de transmissão

A taxa de transmissão da covid-19 no DF aumentou. Na quarta-feira (16/5), o número estava em 1,00, mas mudou para 1,02 nesta quinta. Isso quer dizer que cada 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus a outras 102. De acordo com a SES-DF, a letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, enquanto que a taxa de mortalidade é de 252,7 por 100 mil habitantes.

A média móvel de mortes ficou em 24,43, o que demonstra redução de -35% em relação aos últimos 14 dias. A média de casos está em 853, queda de -6,35% no mesmo período de análise.