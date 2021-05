Restaurante comunitário será construído na QS 9 de Arniqueira

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação - Sedes )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a construção de um restaurante comunitário na Avenida Águas Claras, na QS 9 de Arniqueira, próximo ao Pistão Sul. O novo restaurante terá capacidade de servir até 2 mil refeições por dia e o preço cobrado será de R$ 1. O Governo do Distrito Federal irá destinar para a construção da nova unidade cerca de R$ 6,5 milhões.

A informação foi divulgada durante evento de anúncio da primeira etapa de legalização das propriedades em Arniqueira, nesta quinta-feira (20/5). Ibaneis afirmou que o projeto é importante para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Segundo ele, o governo está ciente que há um processo de empobrecimento da população devido à falta de trabalho e que, por isso, a iniciativa pretende reforçar a cadeia alimentar dos cidadãos.

Na capital do país, atualmente, funcionam 14 restaurantes comunitários e, segundo o governo, o preço médio de cada refeição é de R$ 6,17, mas o GDF custeia esse valor e cobra apenas R$ 1. Alguns moradores de rua também estão cadastrados pela equipe de Abordagem Social da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e podem retirar gratuitamente as refeições em qualquer unidade dos restaurantes enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

A expectativa é que o novo restaurante comunitário seja licitado até o fim deste semestre e fique a cargo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), com recursos da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). Ibaneis também anunciou que irá construir uma unidade básica de saúde (UBS) em Arniqueira, além de uma Feira Permanente.