Polícia Militar apreende iguana criada em cativeiro em Ceilândia

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Uma iguana foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta sexta-feira (21/5), na QNM 07, Conjunto J, em Ceilândia Sul. A equipe de policiais recebeu informações, via Centro de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (Copom), para verificar uma criação irregular de animais silvestres.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a moradora e encontraram a iguana. Os policiais confeccionaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e levaram o animal para o Centro de Triagem de Animais Silvestre do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em 10 de maio, policiais militares do Grupo de Operações do Cerrado (GOC) apreenderam 184 galos em uma chácara, no Núcleo Rural Pipiripau II, em Planaltina. Segundo a corporação, os animais eram usados para promover rinha de galos.

Os PMs foram acionados para apurar uma denúncia de maus-tratos a animais no respectivo endereço. No local, a equipe encontrou as aves mutiladas, sem as esporas, brincos e cristas. Os galos estavam abrigados em um ambiente pequeno, escuro e sujo.