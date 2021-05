Polícia Militar apreende dezenas aves silvestres na Fercal

DD Darcianne Diogo

Os animais estavam sendo mantidos ilegalmente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) apreenderam dezenas de aves silvestres, na noite desta quarta-feira (19/5), na Fercal II. Os animais estavam sendo criados irregularmente e os proprietários dos imóveis assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

No primeiro caso, os PMs foram acionados para apurar uma denúncia de criação irregular de aves na Quadra 18 da região. Ao chegar no local, a equipe avistou quatro gaiolas com aves silvestres na área externa da casa. O morador informou aos policiais que os animais eram de sua propriedade e que tinha ciência de que não podia criá-los sem autorização. O homem foi liberado após assinar o TCO.

Pouco tempo depois, os policiais receberam outra informação de que, na Quadra 9 da Fercal II, havia diversas gaiolas penduradas na parede da varanda de uma residência. Na casa, foram apreendidas 13 gaiolas contendo 14 pássaros de diversas espécies. Todos os bichos foram encaminhados ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e, posteriormente, entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Cetas/bama).