Restaurantes arrecadam alimentos e agasalhos para doação no DF

A confeitaria Quitutices ficará responsável pelo recebimento de itens de inverno para doação - (crédito: Pedro Santos/Divulgação)

Em comemoração ao Dia do Abraço, restaurantes e complexos gastronômicos do Distrito Federal estão recebendo alimentos, agasalhos e produtos de higiene pessoal. Os itens serão doados para comunidades em situação de vulnerabilidade, por meio da campanha Abraço Solidário (veja quais produtos serão aceitos abaixo).

Os itens poderão ser entregues até o próximo sábado (29/5) na Confeitaria Quitutices, na 315 Sul, e no Complexo Gastronômico, no Sudoeste e em Águas Claras, que reúne cinco marcas gastronômicas: Empório Árabe Restaurante, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi, Dólar Furado Burger e Delicatus Confeitaria.

A Quitutices, confeitaria sem glúten e sem lácteos da chef Inaiá Sant'Ana, ficará responsável pelo recebimento de agasalhos, cobertores, toucas, luvas, meias, entre outros itens de inverno. Ao entregar as peças, o participante ganha um brigadeiro sem glúten e sem lácteos da confeitaria. Válido um por pessoa, independentemente do número de itens doados.

Já o Complexo Gastronômico, da chef Lídia Nasser, receberá alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene, nas unidades de Águas Claras e do Sudoeste. Quem contribuir com os itens pedidos ganha um voucher com 10% de desconto não cumulativo, válido até 22 de junho, para compra nos dois conglomerados participantes da campanha.

Itens aceitos

As quantidades se referem ao mínimo aceitável, por produto, para ganhar o voucher de desconto.

1 pacote de arroz (5kg) ou 2 pacotes de arroz (1kg);



1 pacote de feijão (1kg);



2 pacotes de açúcar (2kg);



3 pacotes de macarrão;



1 litro de óleo;



2 pacotes de café;



3 pacotes de fubá;



3 pacotes de farinha de trigo;



4 biscoitos doce e/ou salgado;



5 pacotes de cuscuz;



3 pacotes polvilho doce;



4 sachês de molho de tomate;



4 latas de sardinha;



3 latas de milho;



2 latas de ervilha;



3 pacotes leite em pó;



5 caixas creme dental;



2 pacotes par de escova de dente;



6 sabonetes;



4 detergentes líquido;



3 pacotes papel higiênico (com 4 unidades)



1 sabão em barra;

1 pacote de esponja (com 10 unidades)

Participe

Complexo Gastronômico:

Águas Claras: Avenida Castanheiras, Lote 1060, Edifício Vila Mall, Loja 15 — (61) 3451-4750;

Sudoeste: CLSW 304, Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66 — (61) 3451-4751;

Diariamente, das 11h às 23h.

Quitutices: